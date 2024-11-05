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Araba fiyatına jakuziler, son trend mutfaklar…

Araba fiyatına jakuziler, son trend mutfaklar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 09:18
Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sektöre yön veren trendlere ve ticaret anlaşmalarına ev sahipliği yapacak olan UNICERA istanbul, 8 kasıma kadar açık olacak. Fuarın açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, seramik sektörünün Türkiye'ye değer kattığını belirtti.
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Araba fiyatına jakuziler, son trend mutfaklar…
Araba fiyatına jakuziler, son trend mutfaklar…
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