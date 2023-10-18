18 Ekim 2023, Çarşamba
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Araba alırken 850 bin lira dolandırıldı
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yaşayan Sinan Temel, otomobil almak isterken dolandırılarak, tüm birikimini kaybetti. İnternette gördüğü araç ilanının ardından araç sahibini arayarak bilgi alan Sinan Temel, satış işlemleri sırasında 850 bin lira dolandırıldığını söyledi.