Apartta ölüm randevusu! Genç sevgilisinin tuzağına düştü

Maddi durumu iyi olan 57 yaşındaki Murat Arpapay, 19 yaşındaki sevgilisi tarafından tuzağa düşürülerek bir aparta götürüldü. Çete üyeleri tarafından eterle bayıltılıp damardan kimyasal sıvı verilen Arpapay feci şekilde can verdi.