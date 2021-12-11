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Apartmanın zemin katında patlama oldu! Şiddetli patlama dairede hasara yol açtı

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Giriş: 11.12.2021 09:23
Güncelleme:11.12.2021 09:32
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama oldu. Mahallede paniğe yol açan şiddetli patlamada yaralanan olmadı, ancak dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Patlamanın sebebi araştırılıyor.
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