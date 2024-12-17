Apartman’ın otoparkındaki araçta yangın çıktı: 8 kişi kurtarıldı

Bolu Kültür Mahallesi Emin Aldemir Sokak’ta meydana gelen yangın, bir apartmanın garajında başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, garajda park halinde bulunan 14 ACJ 042 plakalı Volkswagen marka minibüse sıçradı. Minibüsün alev almasıyla yangın, araçtaki alevler nedeniyle park halindeki 14 AB 547 plakalı Range Rover marka cipe de sıçradı. Yangın nedeniyle apartman duman altında kaldı. Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangından etkilenen 8 kişi, apartmandan kurtarıldı ve sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında minibüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, cipte maddi hasar oluştu.

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