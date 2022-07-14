14 Temmuz 2022, Perşembe
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Apartmanda çocukların ‘imdat’ sesleri yankılandı! Komşuların saç-baş turşu kavgası kamerada
Nevşehir’de bir binada karşılıklı dairelerde oturan 2 ailenin üyelerinin kavgası kan dondurdu. Çocukların “imdat” seslerinin ve feryatlarının binada yankılandığı kavganın kapı önündeki ayakkabı dolabının üzerine çanta konulması üzerine çıktığı ifade edildi. Tarafların tekme, tokat ve yumrukla saldırdığı kavgada husumetin iki sene önce binada turşu yapımı sebebiyle başladığı iddia edildi.