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Apartmanda bomba gibi patladı! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 26.05.2023 15:47
İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir apartmanda bulunan elektrikli bisikletin bataryası bomba gibi patladı. Bisiklet alevler içinde kalırken, kat dumanla kaplandı. Alevler kısa süre sonra apartmana gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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