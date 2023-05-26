Apartmanda bomba gibi patladı! O anlar kamerada

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir apartmanda bulunan elektrikli bisikletin bataryası bomba gibi patladı. Bisiklet alevler içinde kalırken, kat dumanla kaplandı. Alevler kısa süre sonra apartmana gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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