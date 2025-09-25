Apartman yaşamını ilgilendiren cezalar artıyor! Gürültü yapanlara 11 bin lira ceza uygulanacak

Apartmanlarda gürültü yapıp, çevre düzenini bozan davranışta bulunanlar yeni yılda sert cezalarla karşılaşacak. Komşularını rahatsız edecek şekilde gürültü yapanlara verilen 11 bin liralık ceza da artacak. İşte detaylar…

