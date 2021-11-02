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Apartman sakinleri güne sallantıyla uyandı! Sacları kamyonuyla sökmeye çalıştı

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Giriş: 02.11.2021 12:02
Ankara'nın Sincan ilçesinde akılalmaz bir olayı yaşandı. Bir binanın altındaki iş yeri yenilenecekti. İş yeri sahibi de eski eşyaları alması için bir hurdacıyla anlaştı. Ancak gelen hurdacı iş yerinin dış cephesinde bulunan sacları garip bir şekilde kamyonuyla sökmeye çalıştı. Kolonlarında çatlaklar oluşan bina sakinleri geceyi yakın akrabalarında geçirdi.
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