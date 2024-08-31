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Apartman penceresinden mahsur kaldı! Yardımına itfaiye koştu

Apartman penceresinden mahsur kaldı! Yardımına itfaiye koştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 22:31
Sivas'ta bir genç, oturduğu evin penceresinin dışında bilinmeyen bir nedenle mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, 3. katta mahsur kalan gencin düşme ihtimalini göz önüne alarak yere şişme yatak kurdu. Bir yandan da merdivenle gence ulaşmaya çalışan ekipler, güvenli bir şekilde genci yere indirmeyi başardı. Ambulansa alınarak kontrolleri yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi.
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Apartman penceresinden mahsur kaldı!
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