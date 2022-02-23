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Apartman görevlisini tecavüz edip öldüren fitness hocasının cezası belli oldu

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Giriş: 23.02.2022 13:12
İstanbul Beşiktaş’ta gürültü yaptığı sebebiyle kendisini uyaran  apartman görevlisi Nefise Dolapçı’ya (53) tecavüz ettikten sonra boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, ağırlaştırılmış müebbet ve 30 sene hapis cezasına karar verildi. Zanlı Yener hakim karşısında yaptığı son savunmada, “30 saniyede 30 yılım çöpe gitti. Kayıplarım var, umurumda değil. Hapis yatarım bir problem yok. Böyle olacağını bilseydim intihar ederdim” dedi.

Beşiktaş'ta 2018 senesinde, 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya cinsel istismarda bulunan ardından boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen 33 yaşındaki fitness eğitmeni İbrahim Yener'in yargılandığı davada hüküm verildi. İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu zanlı İbrahim Yener, müştekiler Murat Dolapçı ve Nihal Dolapçı, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

"GELECEĞİM DE SİZ MAHKEMENİN ELLERİNDE"

Duruşmada savunma yapan sanık İbrahim Yener, "Bir insan geçmişine, ailesine güzel güzel bir gelecek bırakmak ister. Benim geleceğim de siz mahkemenin ellerinde. Neye inanırsınız bilmiyorum, ben sadece yaşadıklarımı söyledim. Ben başka yerlerde de yaşadım, ilk kez bir yerde yaşamadım. Ben 29 yaşında niye böyle bir şey yaşayayım? 30 saniyede 30 yılım çöpe gitti. Kayıplarım var, umurumda değil. Hapis yatarım bir problem yok. Ben konuların böyle olacağını bilseydim net bir şekilde intihar ederdim" dedi.

"BENİM KAYIPLARIM DA ARTMAYA BAŞLADI"

Karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık İbrahim Yener, "Kendimi ifade edebileceğim kadar ifade ettim. Mahkemeye çok yazı yazdım. Benim kayıplarım da artmaya başladı. Hayatım, her şeyim bitti. Babamı da kaybettim, daha fazla kayıp veremem. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Vereceğiniz her karar için ben hakkımı helal ediyorum. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

30 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık İbrahim Yener'in 'kasten nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 'silah yoluyla cinsel saldırı' suçundan 21 yıl hapis ve 'silah kullanarak cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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