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Apartman görevlisine tecavüz edip öldüren fitness eğitmenine ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis

DHA
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Giriş: 23.02.2022 14:24
Beşiktaş'ta 2018 yılında gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya tecavüz ettikten sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan fitness eğitmeni İbrahim Yener, (33) ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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