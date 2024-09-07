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Anzer Balı’nda sağımlar tamamlandı! Gerçek ürünle tescillenecek

Anzer Balı’nda sağımlar tamamlandı! Gerçek ürünle tescillenecek

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 16:48
Rize'nin coğrafi işaretli dünyaca ünlü ürünü olan Anzer Balı'nda sağımlar tamamlandı. Arıcılar ballarının gerçekliğini tescillemek üzere tahlile gönderecek. A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları aktardı.
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Anzer Balı’nda sağımlar tamamlandı!
Anzer Balı’nda sağımlar tamamlandı!
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