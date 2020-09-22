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Antikor testi nasıl yapılıyor? Kovid-19 geçirdiğinizi antikor testi ile anlayabilir misiniz? İşte A Haber canlı yayınında antikor testi

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Giriş: 22.09.2020 13:18
Güncelleme:22.09.2020 13:23
Pandemiyle birlikte düzenli aralıklarla üş yerlerinde de artık antikor testleri yapılmaya başlandı. Peki bu testler nasıl yapılıyor? Antikor testi kimlere yapılıyor? Kovid-19 geçirdiğinizi antikor testi ile anlayabilir misiniz? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları anlattı. İşte canlı yayında antikor testi…

Pandemiyle birlikte düzenli aralıklarla üş yerlerinde de artık antikor testleri yapılmaya başlandı. Peki bu testler nasıl yapılıyor? Antikor testi kimlere yapılıyor? Kovid-19 geçirdiğinizi antikor testi ile anlayabilir misiniz? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları anlattı. İşte canlı yayında antikor testi…

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Canlı yayında antikor testi
Canlı yayında antikor testi
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