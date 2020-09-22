Pandemiyle birlikte düzenli aralıklarla üş yerlerinde de artık antikor testleri yapılmaya başlandı. Peki bu testler nasıl yapılıyor? Antikor testi kimlere yapılıyor? Kovid-19 geçirdiğinizi antikor testi ile anlayabilir misiniz? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları anlattı. İşte canlı yayında antikor testi…

Pandemiyle birlikte düzenli aralıklarla üş yerlerinde de artık antikor testleri yapılmaya başlandı. Peki bu testler nasıl yapılıyor? Antikor testi kimlere yapılıyor? Kovid-19 geçirdiğinizi antikor testi ile anlayabilir misiniz? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları anlattı. İşte canlı yayında antikor testi…