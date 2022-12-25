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Antika pazarının en değerli ürünü hangisi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2022 18:28
İzmir'in Bornova ilçesindeki antika pazarı, Türkiye’nin farklı noktalarından antika tutkunlarını bir araya getiriyor. Peki bu pazarda hangi değerli parçalar var? A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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