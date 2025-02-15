Antika eşyaların olduğu iş yerine yoğun ilgi!

Bursa’da yaşayan Yusuf Kahraman ve kardeşi, nostalji tutkunları için özel bir kafe açtı. Kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği mekân, 50 yıl öncesine ait eşyalarla adeta bir zaman kapsülüne dönüşmüş durumda. Eski radyolar, daktilolar, gaz lambaları ve geçmişin izlerini taşıyan dekorasyonuyla dikkat çeken kafe, müşterilerine sadece bir içecek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda zamanda yolculuk hissi yaşatıyor. Kahraman kardeşler, geçmişin sıcaklığını ve samimiyetini bugüne taşımayı amaçladıklarını söylerken, nostaljik konseptin özellikle eskiye özlem duyan ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü belirtiyor.

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