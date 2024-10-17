17 Ekim 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Antik kentte yeni keşif: 2 bin yıllık 13 satırlık sporcu yazıtı bulundu
Mersin'in önemli kültür turizm noktalarından Anemurium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına her yıl düzenli olarak aralıksız bir şekilde sürdüren ekipler, 2024 yılındaki kazılarda Liman Hamamı'nda ilk defa 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen dönemin bir güreş sporcusunu onurlandıran 13 satırdan oluşan bir yazıt buldu.