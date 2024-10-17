Antik kentte yeni keşif: 2 bin yıllık 13 satırlık sporcu yazıtı bulundu

Mersin'in önemli kültür turizm noktalarından Anemurium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına her yıl düzenli olarak aralıksız bir şekilde sürdüren ekipler, 2024 yılındaki kazılarda Liman Hamamı'nda ilk defa 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen dönemin bir güreş sporcusunu onurlandıran 13 satırdan oluşan bir yazıt buldu.