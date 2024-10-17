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Antik kentte yeni keşif: 2 bin yıllık 13 satırlık sporcu yazıtı bulundu

Antik kentte yeni keşif: 2 bin yıllık 13 satırlık sporcu yazıtı bulundu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 09:35
Mersin'in önemli kültür turizm noktalarından Anemurium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına her yıl düzenli olarak aralıksız bir şekilde sürdüren ekipler, 2024 yılındaki kazılarda Liman Hamamı'nda ilk defa 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen dönemin bir güreş sporcusunu onurlandıran 13 satırdan oluşan bir yazıt buldu.
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