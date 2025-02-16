Antibiyotik salata nasıl hazırlanır?

Türkiye'nin hemen her köşesi kendine özgü yemekleri ve salatalarıyla dünyaya ün salmış durumda. Adana da yerli yabancı herkesin severek tükettiği filmlere dahi konu olan kebabı ile hatırı sayılır bir üne sahip. Ve şimdi o çok sevdiğimiz adana kebabı antibiyotik salata ile taçlandı. Adana'nın en ünlü ustalarından Recep Usta, kebabın yanında sunduğu kendine has antibiyotik salata ile hem şifa hem de mutluluk veriyor. Peki antibiyotik salata nasıl yapılıyor? Faydaları neler? Sizler için araştırdık...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN