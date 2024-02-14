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Antartika’da buzullarda erime hızlandı! Güney Okyanusu’nda buzul dağları arttı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 16:49
Küresel ısınmayla birlikte Antartika'daki buzullarda erime hızlandı. Türk bilim adamları da küresel ısınmayla ilgili bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Bilim seferi lideri Doğaç Baybars Işıler, Güney Okyanus'ta daha önce hiç olmadığı kadar buzul dağı gördüklerini söyledi.
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