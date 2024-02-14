14 Şubat 2024, Çarşamba
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Antartika’da buzullarda erime hızlandı! Güney Okyanusu’nda buzul dağları arttı
Küresel ısınmayla birlikte Antartika'daki buzullarda erime hızlandı. Türk bilim adamları da küresel ısınmayla ilgili bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Bilim seferi lideri Doğaç Baybars Işıler, Güney Okyanus'ta daha önce hiç olmadığı kadar buzul dağı gördüklerini söyledi.