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Antalya’yı sel vurdu! Kepez’de alt geçitte bir otomobilde cansız beden bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 01:22
Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Merkez ilçelerden Kepez'e 304,9 kilogram yağış düştü. A Haber muhabiri Ahmet Çelik bölgeden son gelişmeleri aktardı.
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