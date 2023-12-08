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Antalya'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, seralar zarar gördü

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 13:55
Antalya'da etkili olan yağış sonrası Serik'te su baskınları yaşanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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