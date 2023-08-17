Antalya'yı nem bulutları kapladı! Nem yüzde 80'in üzerine çıktı, kente uçaklar inemedi

Antalya nem oranı yüzde 80'in üzerinde çıktı, bu nedenle kentte uçaklar inemedi. Peki nem bulutları nasıl oluşuyor? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Hakan Gürkan’ın konuğu olan iklim uzmanı Prof. Dr. Tuncer Demir verdi.

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