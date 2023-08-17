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Antalya'yı nem bulutları kapladı! Nem yüzde 80'in üzerine çıktı, kente uçaklar inemedi

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 11:41
Güncelleme:17.08.2023 11:42
Antalya nem oranı yüzde 80'in üzerinde çıktı, bu nedenle kentte uçaklar inemedi. Peki nem bulutları nasıl oluşuyor? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Hakan Gürkan’ın konuğu olan iklim uzmanı Prof. Dr. Tuncer Demir verdi.
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Nem bulutları nasıl oluşuyor?
Nem bulutları nasıl oluşuyor?
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