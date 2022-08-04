04 Ağustos 2022, Perşembe
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Antalya'ya uyarı üstüne uyarı! Tüm şehri sardı: Dışarı çıkmayın
Antalya'da yüzde 85'e yükselen nem oranı nedeniyle kentin üzerini nem bulutları kapladı. Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, nemin ve sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde kronik rahatsızlığı olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.