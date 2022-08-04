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Antalya'ya uyarı üstüne uyarı! Tüm şehri sardı: Dışarı çıkmayın

DHA
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Giriş: 04.08.2022 14:42
Antalya'da yüzde 85'e yükselen nem oranı nedeniyle kentin üzerini nem bulutları kapladı. Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, nemin ve sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde kronik rahatsızlığı olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Antalya’ya uyarı üstüne uyarı! Tüm şehri sardı: Dışarı çıkmayın
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