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Antalya'ya sonbahar gelmedi! Termometreler 32 dereceyi gösterdi

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Giriş: 31.10.2023 09:48
Antalya'da termometreler ekim ayı sonları olmasına rağmen 32 derece gösterdi. Sıcak havayı gören turistler, vatandaşlar ve hafta sonu tatilleri 1 gün uzayan çocuklar sahillere gelip, deniz keyfi yaptı.
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