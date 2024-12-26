Antalya’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından dolayı karla kaplanan yollarda yaptığı çalışmalarla, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesini sağlıyor. Konyaaltı’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, kar yağışı sonrası kapanan yollar Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından açılıyor. Feslikan Yaylası ve Saklıkent Kayak Merkezi başta olmak üzere, ulaşımın yoğun olduğu birçok bölgede kar küreme ve yol açma çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan vatandaşlara da yardımcı oluyor. Kar yağışını görmek için yüksek kesimlere giden vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyaran ekipler, yolları günün 24 saati açık tutmak için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

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