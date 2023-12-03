Antalya’nın tarihi düğmeli evleri korumaya alındı!

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçeleri 300 yıllık geçmişe sahip 'düğmeli evler' olarak adlandırılan yapılarıyla meşhur. Evler, turistler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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