Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle drift yaparken yoldan geçen trafik polisine yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle drift yaparken yoldan geçen trafik polisine yakalanan sürücüye, 7 bin 14 lira ceza uygulandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Manavgat Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sürücü K.C.A., çevrede bulunan araçlara aldırış etmeden otomobiliyle drift yapmaya başladı. K.C.E. drift yaparken yoldan geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibiyle karşı karşıya geldi. Trafik polisini görünce otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücü, kısa süren kovalamanın ardından yakalandı. Polis ekipleri K.C.A.'ya 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 7 bin 14 lira ceza uyguladı.

Olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki araçlara aldırış etmeden bir otomobilin drift atması ve bir süre sonra trafik ekiplerinin gelmesi yer alıyor. Trafik polisinin otomobilden inerken drift atan sürücünün otomobilden kaçması ve kovalamaca görülüyor.