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Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı otelde yangın

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 11:20
Son dakika haberi… Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelden alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı
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