01 Şubat 2023, Çarşamba
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Antalya’dan sonra İstanbul’da aynı vahşet! Yeni doğan bebeğini 4’üncü katın penceresinden attı
Antalya'da 9 Kasım 2022 tarihinde yeni dünyaya gelen kız bebeği poşete koyup 5 katlı binadan attımışlardı. Türkiye hala bu olayın şokunu atlatamamışken bu dehşete bir yenisi de İstanbul’da eklendi. Ev temizliği yaparak geçimini sağladığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kadının, yeni doğan bebeğini 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağı attı. Bebek, ölürken, S.B. isimli kadın gözaltına alındı.