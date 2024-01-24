Antalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntüler

Antalya’da kışın ortasında hava sıcaklığı 19 dereceyi ulaşınca sahillerde yoğunluk oluştu. Güneşli havayı görenler denize girdi, bol bol güneşlendi. Sahilde hem deniz hem güneş keyfi yapan bir vatandaş, “Bize kış gelmiyor. Fotoğraflarımı gören akrabalarım kıskanıyor. Antalya çok güzel bir memleket” dedi.