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Antalya'dan Akseki'ye giden ambulansın motorunda yangın çıktı

Antalya'dan Akseki'ye giden ambulansın motorunda yangın çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 12:07
Antalya'dan Akseki'ye gitmekte olan ambulans, motorunun alt kısmından yanmaya başladı. Diğer sürücülerin uyarısı sonucunda ambulansı durdurarak kaputunu açan ambulans şoförü, yangın tüpüyle yangını söndürdü.
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