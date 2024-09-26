26 Eylül 2024, Perşembe
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Antalya'dan Akseki'ye giden ambulansın motorunda yangın çıktı
Antalya'dan Akseki'ye gitmekte olan ambulans, motorunun alt kısmından yanmaya başladı. Diğer sürücülerin uyarısı sonucunda ambulansı durdurarak kaputunu açan ambulans şoförü, yangın tüpüyle yangını söndürdü.