27 Haziran 2024, Perşembe
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Antalya'daki trafik magandası kamerada! Bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı...
Antalya'da trafikte yaşanan tartışmada bir kişi diğer aracın yanına giderek bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı. Kapının kilitli olmasına daha da sinirlenen şahıs çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. İşte detaylar...