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Antalya'daki trafik magandası kamerada! Bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı...

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 10:31
Güncelleme:27.06.2024 10:33
Antalya'da trafikte yaşanan tartışmada bir kişi diğer aracın yanına giderek bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı. Kapının kilitli olmasına daha da sinirlenen şahıs çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. İşte detaylar...
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