Antalya'daki teleferik kazasının ön raporu tamamlandı: 12 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya’da önceki gün yaşanan teleferik kazasının nedenine ilişkin bilirkişi ön raporu tamamlandı. Rapora göre teleferik direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olduğu ve korozyona uğradığı belirlendi. Makara sisteminin hasarlı olması, kazanın yaşanmasına neden oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teleferik işletmecisinin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığının da tespit edildiğini söyledi. Kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 12’si adliyeye sevk edildi. 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı...

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