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Antalya'daki orman yangını kontrol altında

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Giriş: 16.07.2023 14:37
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 1,5 hektar alanda etkili olan yangına, Manavgat, Taşağıl ve Serik orman işletme şefliklerine bağlı ekiplerin yanı sıra havadan da 1 helikopter ve 3 uçakla müdahale edildi. Hafif rüzgarın da etkisiyle bazı noktalarda alevler yeniden canlandı. Buralara da ekipler hızla müdahale ederek yangının yayılmasını önledi. Yangının yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildiği bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Antalya’daki orman yangını kontrol altında
Antalya'daki orman yangını kontrol altında
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