Antalya'daki hırsızlık izleyenleri şaşkına çevirdi

Antalya’da bir vatandaşın börekçide kahvaltı yaparken yere düşürdüğü cüzdanı, o sıra işyerine gelen başka bir müşteri alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, cüzdanı alan şüphelinin yanından geçen başka kişilerin olmasına aldırış etmeden cüzdanı alması dikkat çekti. Cüzdanını alan kişiye seslenen mağdur vatandaş, “Polise şikayetçi oldum ama cüzdanı geri bırakırsa şikayetimden vazgeçerim” dedi.

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