Antalya'da doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un (58) diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u (38) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar ettiği 17 Şubat'tan bir gece önce, talihsiz kadının, annesi Nurdan Kaçar'ın doğum gününde bir araya geldiği son görüntüleri ortaya çıktı. Kaan Bozkurt'un, iki kez eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, bu süreçte baldızının düğününe katılıp nikah şahidi olduğu, boşanma davası açıp 1 milyon lira tazminat talebinde bulunduğu, eşinin terk etmesi üzerine intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. 24 Şubat'ta 3'üncü evlilik yıl dönümleri olan Bozkurt çiftinin, bu tarihte kar tatili planladıkları öğrenildi.