23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya'daki doktor cinnetinde flaş gelişme! Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un ölümünden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Antalya'daki doktor cinnetinde flaş gelişme! Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un ölümünden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2021 14:41
Güncelleme:23.02.2021 14:45
Antalya'da doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un (58) diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u (38) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar ettiği 17 Şubat'tan bir gece önce, talihsiz kadının, annesi Nurdan Kaçar'ın doğum gününde bir araya geldiği son görüntüleri ortaya çıktı. Kaan Bozkurt'un, iki kez eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, bu süreçte baldızının düğününe katılıp nikah şahidi olduğu, boşanma davası açıp 1 milyon lira tazminat talebinde bulunduğu, eşinin terk etmesi üzerine intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. 24 Şubat'ta 3'üncü evlilik yıl dönümleri olan Bozkurt çiftinin, bu tarihte kar tatili planladıkları öğrenildi.
Son görüntüsü ortaya çıktı! Öldürülmeden bir gün önce...
Son görüntüsü ortaya çıktı! Öldürülmeden bir gün önce...
Normalleşmeye en yakın ve uzak kentler...
Normalleşmeye en yakın ve uzak kentler...
Nasıl eliniz uzandı?
Nasıl eliniz uzandı?
Keçinin doğurduğu oğlak dehşete düşürdü!
Keçinin doğurduğu oğlak dehşete düşürdü!
Semra Aysal'ın ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı!
Semra Aysal'ın ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı!
Engelleri aşan başarı öyküsü
Engelleri aşan başarı öyküsü
Korkutan İstanbul depremi raporu
Korkutan İstanbul depremi raporu
Karadeniz'de vakalar neden arttı?
Karadeniz'de vakalar neden arttı?
5 lira için dehşet saçtı! Yakalanınca...
5 lira için dehşet saçtı! Yakalanınca...
Adana'da mezarlar tahrip edildi
Adana'da mezarlar tahrip edildi
Polisler neye uğradıklarını şaşırdı!
Polisler neye uğradıklarını şaşırdı!
Koronavirüs laboratuvarda üretildi
"Koronavirüs laboratuvarda üretildi"
Daha Fazla Video Göster