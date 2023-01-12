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Antalya’da yürek yakan olay! Kamera kayıtlarını izleyen polis ortaya çıkan detayla kahroldu

İHA
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Giriş: 12.01.2023 16:57
Antalya’da yerde hareketsiz yatan şahsı görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine 4 dakikada bölgeye giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamera görüntülerini izleyen polis, şahsın kendileri gelmeden 5 dakika öncesi hareketli olduğunu kamera kayıtlarından görünce üzüntü yaşadı. Üzerinden kimlik çıkmayan 40’lı yaşlardaki erkek şahıs, ölüm nedeni belirlenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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