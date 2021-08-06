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Antalya'da yürek yakan manzara! Lyrbe Antik Kenti küle döndü

DHA
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Giriş: 06.08.2021 11:33
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür devam eden orman yangınlarından, ilçeye bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kentin çevresindeki ağaçlar kül olurken, birçok noktada ise alev ve duman nedeniyle is meydana geldi.
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