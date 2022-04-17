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Antalya'da yürek burkan olay! 2 yaşındaki kız çocuğu kamyonetin altında kaldı

İHA
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Giriş: 17.04.2022 13:36
Antalya'da kardeşleri ile çöp atmaya giden ve daha sonra kamyonun altında oyun oynayan 2 yaşındaki Suriyeli küçük kız, kamyonun hareket etmesi ile feci şekilde can verdi. Acı haber karşısında yıkılan aileyi yakınları teselli etti.
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