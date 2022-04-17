17 Nisan 2022, Pazar
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Antalya'da yürek burkan olay! 2 yaşındaki kız çocuğu kamyonetin altında kaldı
Antalya'da kardeşleri ile çöp atmaya giden ve daha sonra kamyonun altında oyun oynayan 2 yaşındaki Suriyeli küçük kız, kamyonun hareket etmesi ile feci şekilde can verdi. Acı haber karşısında yıkılan aileyi yakınları teselli etti.