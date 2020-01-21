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21.01.2020
Antalya'da yangın paniği! Alevler yerleşim yerlerini tehdit etti
Antalya'nın Aksu ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli canlı yayında anlattı.
Görüntü Antalya Aksu'dan! Yangın, sazlık alanda dün gece saatlerinde başladı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü, bazı seralara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler yeleşim yerlerini tehdit etti. Alevler itfaiyenin çabasıyla güçlükle kontrol altına alındı.
Son gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli canlı yayında aktardı.
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