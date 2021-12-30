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Antalya'da yağmur alarmı! Kemer, Kumluca ve Finike ilçesinde eğitime ara

A Haber
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Giriş: 30.12.2021 11:17
Antalya'da metrekareye 300 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. 'Kırmızı kod' uyarısının yapıldığı Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. A Haber ekiplerinden Tayfun Er Finike'den son durumu Ata Gündüz Kurşun da Seralar bölgesinden gelişmeleri canlı yayında aktardı.
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