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Antalya’da yaban domuzunun avcıya saldırdığı anlar kamerada

DHA
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Giriş: 13.01.2022 17:16
Antalya'da yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı, silahını sopa gibi kullanıp kendini savunmaya çalıştı. Yaban domuzu, avcıyı devirip kaçarken civardaki diğer avcılar yardıma koştu. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ava çıkan bir grup avcı, yaban domuzunun saldırısına uğradı. Karla kaplı Göçerler Mahallesi'nde yaban domuzu ile karşı karşıya kalan bir avcı, korkudan ne yapacağını şaşırdı. Arkadaşları, "Bak geliyor, senden tarafa geliyor" diye bağırarak uyardı. Domuz ile burun buruna gelince tüfeğiyle ateş etmek yerine sopa gibi kullanıp kendini savunmaya çalışan avcı, hayvanın üzerine atlamasıyla yere yuvarlandı. Arkadaşları avcıya, "Kendini kurtar kendini kurtar" diye bağırarak uyardı, sonrasında domuz ürkerek kaçtı. Diğer avcılar birbirlerine "Sıkma, sıkma" diye uyarıda bulundu. Yaban domuzu izini kaybettirdi.
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