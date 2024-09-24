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Antalya'da virajda bariyere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Antalya'da virajda bariyere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 15:03
Antalya'nın Kepez ilçesinde, motosikletiyle bariyere çarpıp, yaklaşık 15 metre sürüklenen Mehmetşah Işık (22), hayatını kaybetti.
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