10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Antalya'da vahşet! 3 çocuk annesi eşini keserle döve döve öldürdü
Antalya'da yaşayan 39 yaşındaki Ercan Akdağ, kavga ettiği eşi 37 yaşındaki Saibe Akdağ'ı keserle döverek vahşice katletti. Sağlık ekiplerine eşinin düştüğünü söyleyen cani eş Akdağ, polisteki sorgusunda suçunu itiraf edince tutuklandı. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...