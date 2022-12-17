17 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya’da üvey baba dehşeti! 14 yaşındaki çocuk defalarca darbedildi | Hakim affetmedi

Antalya’da üvey baba dehşeti! 14 yaşındaki çocuk defalarca darbedildi | Hakim affetmedi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2022 17:43
Antalya'da çalıştığı gıda imalathanesinde 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T.’yi tekme tokat dövdüğü için gözaltına alınan ve tüm Türkiye'nin tepkisini çeken üvey babaya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. M.E.T.’nin 6-7 ay içerisinde 12 kez darp sebebiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı.
Üvey baba dehşetinde flaş gelişme!
Üvey baba dehşetinde flaş gelişme!
Dünyasını sırtında taşıyan Sarıkeçili Yörükler
Dünyasını sırtında taşıyan Sarıkeçili Yörükler
Üvey baba dehşetinde flaş gelişme!
Üvey baba dehşetinde flaş gelişme!
Sosyal konut projesinde kura heyecanı
Sosyal konut projesinde kura heyecanı
Sahte doktora 13 yıl hapis istemi
Sahte doktora 13 yıl hapis istemi
Kocaeli’de yürekleri ısıtan görüntü!
Kocaeli’de yürekleri ısıtan görüntü!
Kocaeli’de yürekleri ısıtan görüntü!
Kocaeli’de yürekleri ısıtan görüntü!
Özel hastanede doktor skandalı!
Özel hastanede doktor skandalı!
14 yaşındaki çocuk gelini kayınpederi katletmiş
14 yaşındaki çocuk gelini kayınpederi katletmiş
Bıçakla karısını rehin aldı!
Bıçakla karısını rehin aldı!
İşte yeni sosyal medya trendi!
İşte yeni sosyal medya trendi!
Kuymak mı, mıhlama mı? Tarafını seç
Kuymak mı, mıhlama mı? Tarafını seç
Daha Fazla Video Göster