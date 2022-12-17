Antalya’da üvey baba dehşeti! 14 yaşındaki çocuk defalarca darbedildi | Hakim affetmedi

Antalya'da çalıştığı gıda imalathanesinde 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T.’yi tekme tokat dövdüğü için gözaltına alınan ve tüm Türkiye'nin tepkisini çeken üvey babaya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. M.E.T.’nin 6-7 ay içerisinde 12 kez darp sebebiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı.