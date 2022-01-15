15 Ocak 2022, Cumartesi
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Antalya'da utandıran görüntüler! Üzeri kirli işçisini araba bagajında taşıyan kişiye ceza kesildi
Antalya'da işçisini alışverişe otomobilinin bagajında getirip götüren inşaat şirketi sahibine araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira ceza kesildi.