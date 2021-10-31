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Antalya’da turistleri taşıyan araç takla attı: 8 turist yaralı

İHA
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Giriş: 31.10.2021 11:02
Antalya Serik’te turistleri havalimanına götüren midibüs, takla attı. Feci kazada ikisi çocuk sekiz Rus turist yaralandı. Çocukların sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Şoför olay yerinde emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Kaza, Antalya'nın Serik ilçesinde sanayi kavşağında saat 07.30 sularında yaşandı.

REFÜJÜ ATLAYARAK KARŞIYA GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre; Manavgat'tan Antalya'ya giden Ufuk A.'nın kullandığı 07 FNU 94 plakalı tur midibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü atlayarak karşı yola geçti.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Takla attığı belirtilen midibüs, sürüklenerek yolun ortasında durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık çalışanı ve polis ekibi sevk edildi.

2 ÇOCUK AĞIR YARALI

Kazada midibüste bulunan 15 Rus turistten 2'si çocuk 8'i yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 2 çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yolcular sürücünün uyuduğunu iddia ederken, sürücü Ufuk A. gözaltına alındı.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME DEVAM EDİYOR

Polisin kaza ile ilgili incelemesi çok yönlü devam ediyor.

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