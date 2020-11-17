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Antalya'da tepki çeken görüntü: Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor

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Giriş: 17.11.2020 17:00
Güncelleme:17.11.2020 17:04
Antalya'da tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeye dikkat edilmeyen pazarda, çoğunluğu yerleşik yabancı bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi. Pazar alışveriş için gelen bir vatandaş ise, "Türk vatandaşı takıyor, yabancılar takmıyor. Türkiye'de yaşıyorlarsa kurallara uymaları lazım" diyerek tepki gösterdi.

Korona virüs vakalarının arttığı şu günlerde, Antalya'da semt pazarlarındaki yoğunluk artışı da devam ediyor. Yerleşik yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak bulunduğu Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Kapalı Semt Pazarı'nda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Daha önce önlemlerin olduğu pazarın giriş çıkışlarında bariyerler dışında herhangi bir önlem alınmadığı gözlendi. Zabıta ekiplerinin anonslarla uyarılarına rağmen pazar içerisinde sosyal mesafenin neredeyse sıfır olduğu görüldü. Pazarda ayrıca çoğunluğu yerleşik yabancı olan bazı vatandaşların maskelerini düzgün takmadıkları, bazılarının ise hiç takmadığı, bazı yerleşik yabancıların ise maskenin yanı sıra siperlik taktığı gözlendi.

"TÜRKİYE'DE YAŞIYORLARSA KURALLARA UYMALARI LAZIM"
Oluşan tablo bazı vatandaşları tedirgin etti. Pazarda maske takmayanların olduğunu ifade eden vatandaşlardan Hasan Tosun, "Yabancılar zaten takmıyor. İnanmıyorlar zannedersem. Umursamıyorlar da olabilir. Türk vatandaşı takıyor. Türkiye'de yaşıyorlarsa kurallara uymaları lazım" dedi.
Pazar alışveriş için gelen Irak vatandaşı Ruaa Almesat da, "Maskesiz dolaşanlar var mı" sorusuna, 'evet' şeklinde cevap verip, pazarda her şeyin yolunda olduğunu ve virüsten korkmadığını dile getirdi.

Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor
Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor
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