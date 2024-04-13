Antalya'da teleferik kazasında korku dolu anlar! Kurtarılan vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı: "Kablonun yandığını gördük"

Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde yaşanan teleferik kazası büyük faciaya neden oldu. Teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Ancak hala havada asılı şekilde bulunan kabinde mahsur kalan kişilerin tahliye çalışmaları devam ederken, vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı. İşte haberin detayları...