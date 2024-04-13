13 Nisan 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Antalya'da teleferik kazasında korku dolu anlar! Kurtarılan vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı: "Kablonun yandığını gördük"
Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde yaşanan teleferik kazası büyük faciaya neden oldu. Teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Ancak hala havada asılı şekilde bulunan kabinde mahsur kalan kişilerin tahliye çalışmaları devam ederken, vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı. İşte haberin detayları...