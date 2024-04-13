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Antalya'da teleferik kazasında korku dolu anlar! Kurtarılan vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı: "Kablonun yandığını gördük"

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Giriş: 13.04.2024 13:41
Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde yaşanan teleferik kazası büyük faciaya neden oldu. Teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Ancak hala havada asılı şekilde bulunan kabinde mahsur kalan kişilerin tahliye çalışmaları devam ederken, vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
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