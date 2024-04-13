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Antalya’da teleferik faciası! Kabinler nasıl asılı kaldı? Kaza nasıl meydana geldi?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 13.04.2024 15:07
Ramazan Bayramı’nın son gününde tüm Türkiye’yi derinden sarsan haber Antalya’dan geldi. Teleferik direğinin devrilmesi sonucu kabin parçalandı ve insanlar metrelerce yükseklikten yere düştü. 1 kişinin can verdiği feci olayda 10 kişi de yaralandı. Dün akşam saatlerinde yaşanan olaydan hemen sonra AFAD koordinasyonun kurtarma çalışmaları başladı ve aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler kendi canlarını hiçe sayarak çalışmaları sürdürürken helikopterleri ters rüzgara karşı mücadelesi devam ediyor. Havada asılı kalan 29 kişinin kurtarılması için herkes seferber olmuş durumda. Peki kaza nasıl meydana geldi? Kabinler nasıl hava asılı kaldı? Yaşanan olayda ihmal var mı? Sıcak gelişmenin detaylarını bölgede bulunan A Haber ekipleri aktarırken canlı yayınına bağlanan uzman isimler önemli değerlendirmelerde bulundu.
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